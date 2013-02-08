Прецедент для страны

Совместная группа ОП РФ и Совета по правам человека при Президенте России будет разбираться в конфликте вокруг Челябинского областного суда на месте событий.



Об этом по итогам слушаний, которые прошли 7 февраля в Общественной палате, заявил заместитель Секретаря ОП Владислав Гриб



Ранее в ОП обратились представители Общественной палаты Челябинской области с жалобой на злоупотребления со стороны местной судебной власти. Со своей стороны представители областного суда региона обвиняют ряд челябинских общественников и журналистов в организации информационной кампании против судей и лично председателя суда Федора Вяткина.



В четверг Общественную палату впервые в рамках данного разбирательства посетили заместитель председателя Челябинского областного суда Наталья Козлова и пресс-секретарь ведомства Елена Вериго.



Председатель Комиссии ОП по проблемам безопасности граждан, известный адвокат Анатолий Кучерена спросил у них о том, кто инициировал уголовное преследование общественников, и по какой причине фигурантов по делу о клевете обыскивали оперативники.



Наталья Козлова подчеркнула, что личного заявления от председателя Челябинского областного суда для возбуждения уголовного дела не было. «Было коллективное обращение судей области по этому поводу», — отметила она. Уголовное дело же, по ее словам, было возбуждено просто по факту появления публикации в СМИ.



От темы обысков у челябинских общественников представители суда решительно открестились, сославшись на то, что не имеют никакого отношения к работе следствия. Санкции на обыски, по словам Козловой, выдавали «какие-то суды Свердловской области».



Глава Совета по правам человека при Президенте России Михаил Федотов напомнил участникам дискуссии о существовании специальной общественной коллегии по жалобам на прессу, где представители судов могут урегулировать конфликты с журналистами без уголовного делопроизводства.



«Почему свой спор, свои претензии к СМИ вы переносите в правовую сферу, а не выносите в сферу общественную?», — недоумевал Федотов.



Представители суда, впрочем, парировали тем, что имеют претензии не к средствам массовой информации, а к физическим лицам, дававшим комментарии журналистам.



За представителей суда заступился член Общественной палаты Денис Дворников.



«Челябинскую ситуацию мы рассматриваем вне контекста той кампании, которая идет последние семь месяцев», — заявил он.



По словам Дворникова, когда речь идет об информационных атаках, судьи «ограничены в маневре и во взаимодействии со СМИ». «В распоряжении суда только пресс-служба и та постоянно занимается размещением текущей информацией в интернете, организовывает взаимодействие журналистов и судебных приставов во время процессов», — отметил он.



Дворников при этом подчеркнул, что выступает «против обысков у журналистов».



«У суда есть огромный информационный ресурс — законное, понятное и справедливое решение», — в свою очередь высказался известный правозащитник Андрей Бабушкин.



Он отметил, что в современной России, по сравнению со всеми другими государственными органами, суды демонстрируют наиболее «низкое доверие» к институтам гражданского общества.



Бабушкин также посетовал на то, что в отечественной судейской практике не востребован институт общественных защитников и общественное поручительство.



В процессе продолжившейся дискуссии общественники коснулись проблем формирования судейских квалификационных коллегий. Как выяснилось по итогам мониторинга ОП, о котором рассказал Владислав Гриб, в разных регионах России по-разному относятся к участию в них общественников и людей, имеющих юридическую практику.



«Очень важно отслеживать эти вещи по всей стране. Ведь каждый конфликт или, наоборот, опыт позитивного сотрудничества судейского корпуса и институтов гражданского общества — это прецедент, который влияет на общефедеральные процессы», — заявил Гриб.



Для окончательного урегулирования ситуации в Челябинск в конце февраля — начале марта, по словам Гриба, направится совместная группа ОП и Совета по правам человека при Президенте РФ.



«Мы хотим решить все мирным путем и используем все возможности для того, чтобы градус напряжения снизился, а проблема решилась, как в правовом, так и в этическом смысле», — подчеркнул Владислав Гриб.