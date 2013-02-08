Мэрия Москвы сделает в столице несколько крупных спортивных кластеров, в том числе - "Лужники". В настоящее время разрабатывается проект по реконструкции этого стадиона.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сказал, что на сегодняшний день на стадионе имеется несколько десятков зданий, которые требуют реконструкции, в том числе бассейн, Дворец игровых видов спорта и Ледовый дворец.

Чиновник напомнил, что в "Лужниках" все сооружения были возведены в 1980-х годах.

Необходимо, чтобы к чемпионату мира по футболу 2018 года это было приведено в надлежащее состояние.

Напомним, "Лужники" станут местом проведения матча открытия, финала и одного из полуфиналов чемпионата мира по футболу 2018 года. Другим вариантом подготовки к мундиалю является полный снос арены и возведение на ее месте новой.

Хуснуллин подчеркнул, что столичные власти ставят перед собой задачу создать в Москве несколько крупных спортивных кластеров, помимо "Лужников" это - территория Тушинского аэродрома и Крылатское.