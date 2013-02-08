Дочь Кобзона не смогла отстоять миллион у ТСЖ

Сегодня Пресненский суд Москвы встал на сторону ТСЖ в споре товарищества с дочерью Кобзона. Суд удовлетворил иск о взыскании с дочери певца задолженности за ремонт дома и охранные услуги в 1,2 млн рублей.

Дочь известного певца не хотела платить за ненужные ей охрану и ремонт. Решение о дорогом ремонте приняли на собрании, где было менее трети жильцов. В таких ситуациях суд часто встает на сторону жильца, но не в этот раз.

Накануне "АН" писали: певица Лолита Милявская неоднократно сообщала о деятельности ТСЖ, она живет в квартире дома на улице Большие Каменщики. Противостояние с собственным ТСЖ превратилось в широкомасштабную войну.