Бард Юлий Ким спел о «внутреннем голосе» Владимира Путина (ВИДЕО)

Известный бард, поэт, писатель, композитор, драматург, сценарист Юлий Ким написал новую песню, посвященную президенту РФ Владимиру Путину. Знаменитый исполнитель показал впервые ее на вечере памяти правозащитника Анатолия Марченко.

Благодаря дочери барда, видео оказалось в распоряжении редакции издания «Совершенно секретно».

Напомним, в 2006 году Владимир Путин, поздравляя Юлия Кима с днем рождения отметил, что его песни и стихи «знают и любят за искренность и глубину, тонкое чувство юмора и особую, доверительную, ироничную интонацию».

Текст песни «Внутренний голос»:

Встал с утра, попил ситра из античной вазы,

Из той самой, за которой чуть не потонул,

Вдруг, откуда ни возьмись, слышу эти фразы,

Проморгал их, к черту, пьяный караул:

- Путин, Путин, Путин загляни в компьютер,

Там ты сам увидишь без труда,

До чего же Путин надоел ты людям,

Не такой была твоя мечта.



Разослал я караул по дальним гарнизонам,

Ходорковскому еще "двушечку влепил",

Окончательно порвал с Госдепом и ООНом,

Площадь Сахарова взял и заменил газоном,

Женьку Велихова взял и объявил шпионом...

Но тут опять проклятый голос завопил:

- Путин, Путин, Путин - ты же просто унтер,

А ты думал, что ты маленький капрал?

Вместо сабли Путин у тебя шпицрутен,

Не об этом Вова ты мечтал.

- Эй, кричу я, покажись, хватит этих пряток,

Кто ты есть, чтоб так меня позорить на весь свет?

- Я, Володечка, твоей совести остаток,

Очень маленький уже и схожу на нет.

Охламон, ты Путин, но так ты не будь им,

А послушай и не возражай, -

Сядь-ка ты на катер, на свой лучший скутер,

И вали обратно в Питер, отдыхай.