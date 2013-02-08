Александр Игнатенко может быть арестован в ближайшее время (ВИДЕО)

Фигуранта дела о «крышевании» игорного бизнеса, которого накануне экстрадировала Польша, уже допросили российские следователи.Рано утром бывшего зампрокурора Московской области доставили в Следственный комитет.

По версии следствия, за время службы Игнатенко получил около 50 миллионов рублей в качестве взятки. При этом обвинения в мошенничестве при продаже земельных участков в Подмосковье предъявлять не стали. Этого потребовала Варшава перед тем, как выдать фигуранта игорного дела на Родину.



В ближайшее время бывшего прокурора должны доставить на заседание в Мосгорсуд. Туда уже поступило ходатайство следствия о заключении Игнатенко под стражу. Дело о подпольных казино в Московской области расследуется с 2011 года. Спецслужбы вскрыли нелегальную игорную сеть, организатором которой был предприниматель Иван Назаров. Крышевали бизнес ряд сотрудников правоохранительных органов, в том числе Игнатенко, который бежал из России. Год назад его задержали на польском горнолыжном курорте. Игнатенко может грозить до 10 лет лишения свободы.



