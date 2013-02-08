Для граждан Таджикистана облегчили миграционный режим

Сегодня главой Федеральной миграционной службы РФ и начальником миграционной службы Таджикистана подписано соглашение о миграционном режиме для прибывших в РФ таджикских граждан.

В частности, документ освобождает граждан Таджикистана от постановки на учет по месту пребывания в РФ в течение 15 дней.



Как сообщили в пресс-службе ФМС РФ, сейчас ведется работа над проектом межправительственного соглашения об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления трудовой деятельности в России, а также договора, предусматривающего оформление гражданам Таджикистана разрешений на работу для осуществления трудовой деятельности в РФ сроком до 3 лет, сообщает РБК.



Согласно данным ФМС, в настоящее время в России находятся 1 млн 20 тыс. 581 гражданин Таджикистана. 26% граждан Таджикистана находятся в Московской области, 9,8% - в Москве, 7,6% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 5% - в Свердловской области, 4,5% - в Астраханской области.



Ранее "АН" сообщали: депутаты Госдумы обяжут всех работающих в стране мигрантов обзавестись пластиковыми картами.