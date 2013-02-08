C участницы Pussy Riot сняли взыскания в колонии

Городской суд Березников снял с Марии Алехиной взыскания, наложенные на нее руководством колонии, сообщил в твиттере Петр Верзилов, муж другой участницы группы Надежды Толоконниковой.

Один выговор Алехиной был объявлен за невежливое обращение с сотрудниками исправительного учреждения, а другой — за несвоевременный подъем.



Суд также вынес определение в адрес исправительной колонии номер 28, где отбывает наказание Алехина, предписав устранить допущенные нарушения в отношении активистки.



Тем не менее, еще два взыскания суд оставил в силе: одно также касалось несвоевременного подъема, а второе было наложено за попытку передать письмо.



