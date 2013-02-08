За созданием «Росфинагенства» может стоять клан Чубайса, Кудрина, Сторчака

Лидер петербургского отделения «Справедливой России» Оксана Дмитриева считает, что в качестве бенефициария в истории с созданием «Росфинагентства» и передачей ему в управление средств Резервного фонда может выступать «клан Чубайса, Кудрина, Сторчака» или «кто-то около этого клана». Как передает корреспондент «БалтИнфо», об этом политик заявила в четверг журналистам.



Идею о передаче средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в управление открытому акционерному обществу, находящемуся в собственности государства, Оксана Дмитриева назвала «абсолютным абсурдом с точки зрения государственных финансов». По ее мнению, управление средствами фонда будет сложнее контролировать, они перестанут быть подотчетны даже Счетной палате. Происходящий процесс народная избранница считает «ползучей приватизацией» фондов.



«Когда отнимают одну больницу, как это у нас было недавно, люди возмущаются, выходят на улицу, а если отнимают возможность построить 2 тысячи больниц, то никто не возмущается, потому что никто ничего не понимает», - заявила Оксана Дмитриева. Она также пообещала оспорить закон в Конституционном суде в случае, если он будет принят, сообщает Балтинфо.