В Приморье прокуратура проверяет провисание моста на остров Русский

После сообщений СМИ о деформации вантовых конструкций моста на остров Русский во Владивостоке прокуратура организовала проверку. Об этом в пятницу сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.



Специалисты оценят соответствие мостового перехода техническим регламентам и текущее состояние вантовых конструкций моста.

К проведению проверки будут привлечены дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также сотрудники дальневосточного управления Ростехнадзора.

"Ход и результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры края", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько вант моста провисли.

"АН" писали, что центральный пролет вантового моста на остров Русский, построенного к саммиту АТЭС, длиной 1104 метра является рекордным в мировой практике. Общая длина мостового перехода составляет 3,1 км, высота над уровнем воды 70 метров. Летом 2012 года состоялось торжественное открытие моста.

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