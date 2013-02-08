Биробиджанские любители кино временно остались без большого экрана

В столице Еврейской автономии началась плановая реконструкция единственного в областном центре кинотеатра. На модернизацию биробиджанской «Родины» затратят 33 миллиона рублей.

Как сообщила «АН-онлайн» директор кинотеатра «Родина» Марина Новожилова, в прошлому году этому заведению культуры исполнилось 75 лет: кинотеатр «Родина» – ровесник Биробиджана.

«Изначально кинотеатру было присвоено имя известного культурного деятеля, журналиста Генаха Казакевича, отца знаменитого писателя Эммануила Казакевича. Затем кинотеатр стал тёзкой областного центра и только потом обрел нынешнее название – «Родина». В середине прошлого века в здании случился пожар, после чего пришлось восстанавливать крышу и несколько помещений», - рассказала Марина Новожилова.

По её словам, «Родина» уже пережила две реконструкции - в 2002 и в 2011 годах. После последней в Биробиджане впервые начался показ фильмов в формате 3D. В настоящее время началась третья реконструкция.

Всего на модернизацию «Родины» направят 33 миллиона рублей. Это - средства частных инвесторов. В здание проведут горячее водоснабжение, заменят отопительную и канализационную системы, отремонтируют подземную теплотрассу. Помимо этого, оборудуют отдельное помещение для гардероба, построят две зоны кафе, а в малом фойе установят автоматизированную систему продажи билетов. Увеличится общее количество мест в кинозалах. В большом зале будет 178 мест, в малом - 96.