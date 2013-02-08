Экипаж самарского судна бастует в Махачкале из-за невыплаты зарплаты

В Махачкале бастует экипаж судна «Нефтерудовоз-10М», принадлежащего Самарскому судоходному агентству. 1 февраля моряки объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Работодатель задолжал им более 4 миллионов рублей. Последний раз люди видели зарплату в июле.

По словам капитана судна Дмитрия Крючкова, руководство «Самарского судоходного агентства» обещало погасить долги еще в январе, по прибытию в порт Дагестана, однако до сих пор деньги перечислены не были.

С 22 января судно, на борту которого находится 2772 тонны гидроочищенного дизельного топлива, стоит на рейде в порту Махачкалы, куда оно прибыло из Туркменистана. С 29 января руководство судоходного агентства перестало выходить на связь с экипажем, после чего и было принято решение об акции протеста. Моряки обратились в транспортную прокуратуру Самары, которая провела проверку в Агентстве.

Директор Агентства связался с бастующими и пообещал найти деньги на выплату зарплаты. Если в ближайшее время ситуация не прояснится, то морякам придется туго: на борту находятся 12 человек, и у них остается мало топлива и провизии.