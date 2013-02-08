Зампрефектов Центрального и Южного округов отправлены в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку заместителя префекта ЦАО Алексея Бирюкова и заместителя префекта ЮАО Сергея Юлина. Оба курировали вопросы потребительского рынка и услуг.

Бирюков занимал свой пост с августа 2011 года, а Юлин — с июля 2010 года. Кроме того, по собственной инициативе покинул свой пост и заместитель префекта Южного административного округа Сергей Юлин, сообщает ria.ru.

Помимо этого, освобожден от должности и глава управы района Орехово-Борисово Северное Леонид Богатырев, занимающий этот пост с середины декабря 2012 года.





Накануне "АН" сообщали: глава Молжаниновского района Москвы отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Такое распоряжение подписал в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Анатолий Горянский не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.