Бывший глава комитета по энергетике Петербурга объявлен в розыск

Бывший председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Петербурга Александр Бобров заподозрен в причастности к хищению денег и объявлен в розыск.

В ходе оперативно-следственных действий допрошены работники ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», которые дали показания, подтверждающие противоправную деятельность руководства Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга и лоббирование интересов аффилированных фирм при проведении конкурсов и аукционов на право получения государственного заказа.



Так, установлена причастность бывшего председателя Комитета – Боброва Александра Витальевича к хищению бюджетных денежных средств. В настоящее время экс-чиновник объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте МВД РФ.



Ранее «АН» сообщали: обыски и выемки документов прошли в Петербурге, в том числе в правительстве города, в рамках расследования так называемого "трубного дела" — о хищении денег из городского бюджета.

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