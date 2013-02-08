В Москве запрещено бросать окурки и спички где бы то ни было

Правительство Москвы ужесточило правила пожарной безопасности, согласно поправкам в городское законодательство, запрещается бросать окурки и горящие спички. При этом у москвичей появятся места для пикников.

Кроме того запрещается разводить костры вне специально отведенных для этого мест в лесах, парках, скверах и озелененных дворах.



Вместе с ужесточением правил москвичи получат новые пикниковые точки с мангалами и урнами.

Новое постановление, как пояснил руководитель лесных программ «Гринпис России» Алексей Ярошенко, существенно расширяет «запретную зону»: в нее попадают огромные территории как в «старой», так и в «новой Москве». Это озелененные дворы, скверы, парки отдыха, поля, пастбища, леса, которые юридически не включены в земли лесного фонда.



«В федеральном законодательстве прямого запрета на пал травы и бросание окурков до сих пор нет», - прокомментировал также Ярошенко. - То, что он наконец появился в Москве, - огромный плюс. В 2010 году, например, был пожар в Лосином Острове, пришлось кинуть туда столько техники и пожарных бригад, чтобы его потушили довольно быстро. А на присоединенных территориях хулиганы либо сами землевладельцы жгут траву каждый год», сообщают «Известия».



