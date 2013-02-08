В Москве задержан Черный дьявол, лихач на Porsche Cayenne?

Полиция задержала Николая Мустафина - скандально известного водителя Porsche Cayenne, который выполнял опасные маневры на дорогах Москвы и выкладывал видео своих гонок на YouTube.

Около 12 ночи сотрудниками автоинспекции был задержан автомобиль Porsche Cayenne без регистрационного знака. Водитель в прошлом году был лишен водительских прав. Есть основания полагать, что он участвовал в съемках нарушений ПДД, размещенных на этой неделе в СМИ. Сейчас Николай Мустафин отпущен.



21-летний студент Московского социально-экономического института Николай Мустафин получил известность в Интернете своими роликами агрессивной езды за рулем Porsche Cayenne. Под псевдонимом Black Devil он выложил несколько роликов на YouTube.



