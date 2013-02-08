Президент РФ Владимир Путин уволил не того Билалова

Ахмед Билалов, отстраненный со всех должностей, не отвечал за строительство объектов в Сочи. Об этом заявил вечером 7 февраля его пресс-секретарь Федор Щербаков в интервью телеканалу «Дождь».

По словам Щербакова, Ахмед Билалов формально «не имел никакого отношения к объектам в Сочи» и «не занимал никаких должностей в коммерческих структурах». Акционером ОАО «Красная поляна», возводившей в Сочи «Русские горки», является его брат Магомед Билалов. Стало известно и об отстранении компании Магомеда Билалова «Развитие курортов» от строительства «Горной карусели», одного из крупнейших спортивных объектов в Сочи. Между тем, как пишут СМИ, в начале 2012 года бизнесмен получил от президента благодарственную грамоту за успешное проведение тестовых соревнований по прыжкам с трамплина.



Вчера вечером Ахмед Билалов прокомментировал свое отстранение на личной странице в Facebook, заявив, что горд олимпийскими трамплинами в Сочи, подчеркнув, что это единственный объект в Сочи, получивший сертификат Международной федерации лыжного спорта.



