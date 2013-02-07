Оргкомитет Игр в Сочи заявил об ажиотаже при продаже билетов на Олимпиаду

Глава структуры Дмитрий Чернышенко отчитался, что первую партию раскупили за несколько часов. На сайт, где продаются билеты, поступало более 10 тысяч обращений в секунду.

Торговля началась только сегодня, но информагентства уже сообщили о сбоях в работе портала. В первый же день электронной продажи билетов на Олимпиаду-2014 пользователи столкнулись с проблемами. На открытие Игр уже можно приобрести лишь места за 30–50 тысяч рублей, менее роскошные варианты недоступны. На некоторые соревнования билеты не продаются совсем.





