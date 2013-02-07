В Дагестане в транспорте установят видеорегистраторы: водители бастуют

Предприятия-перевозчики Дагестана обязаны установить в автобусах и маршрутных такси системы видеорегистрации. Таким образом власти решили бороться с аварийностью в республике. Аппаратура будет следить одновременно за ситуацией на дороге и в салоне. Техническое «перевооружение» одного общественного транспорта обойдется примерно в 12 тысяч рублей.

В Комитете по транспорту республики подчеркивают, что это позволит усилить контроль безопасности пассажирских перевозок. «Данная инициатива будет реализовываться несколькими министерствами и ведомствами, а именно Комитетом по транспорту, Управлением ГИБДД Дагестана, отделом транспорта при администрации города», – отметили в Комитете.

Водители маршрутных такси восприняли такие предписания критично. Их волнует вопрос: за чей счет будет устанавливаться оборудование? Ведь одно техническое устройство обойдется водителю в 12 тысяч рублей. А это примерная сумма, которую зарабатывают маршрутники в Махачкале в месяц.

Как стало известно, государственный общественный транспорт, в данном случае троллейбусы, будут снабжены за счет бюджета республики, а владельцам маршрутных такси оборудование установят за счет средств организаций «Махачкалатранс» и «Махачкалатранс-1». Однако водители маршруток считают, что в итоге им самим придется приобретать видеоустройство и это серьезно ударит по их карману. «Любое устройство, будь то сигнализация, какие-то дополнительные принадлежности, мы обычно приобретаем за свой счет», – говорят перевозчики.

Кстати, это нововведение стало одним из поводов забастовки городских маршрутников. С понедельника, 4 февраля, многие водители не вышли на работу, требуя повышения цены за проезд. В числе главных причин – это подорожание топлива, путевого листа и установка видеообрудования. Сейчас проезд в маршрутных такси поднялся с 13 до 14 рублей. Водители намерены увеличить стоимость еще на рубль.