Билалов горд проделанной под его руководством работой (ВИДЕО)

«Горжусь тем, что мы построили олимпийские трамплины в Сочи. Кстати, единственный пока в Сочи объект, который имеет сертификат FIS – Международной федерации лыжного спорта», - написал Билалов в своем Facebook.

«А про все остальное КВНщики лучше рассказывают. И смешнее», - добавил он, опубликовав запись постановки одной из команд КВН на тему освоения бюджетных средств при строительстве Олимпиады.

Ранее «АН» сообщали о том, что Ахмед Билалов покинет должности вице-президента Олимпийского комитета России и президента ОАО «Курорты Северного Кавказа», который накануне подвергся критике Владимиром Путиным.



Выступление КВНщиков, размещенное Ахмедом Билаловым.