Ксения Собчак делится со всем миром о том, что находит у мужа

Ксения Собчак нечасто радует читателей своего блога информацией о своем недавно приобретенном муже. Вот и сегодня – только сообщение о том, что она нашла у него в машине.

Довольно пикантный журнал валялся в салоне авто, «Флирт и знакомства». Ксюша к этому отнеслась с юмором, и подписала фотографию: «Нашла у мужа в машине. Радует что он нераспечатанный. (Пока) ))».











Примечательно, что читатели блога далеко не все в курсе ее замужества. Напоминаем, что Ксения Собчак и Максим Виторган поженились. Молодые объявили о женитьбе в кинотеатре «Фитиль» на премьере картины Максима Виторгана. Самое любопытное, что гостям не сообщили о свадебной церемонии – лишь попросили явиться при параде. Ксения и Максим вбежали на сцену в свадебных нарядах и сказали, что отныне они муж и жена.