В РФ появится новая система регистрации актов гражданского состояния

В Российской Федерации необходимо создать новую удобную систему регистрации рождения и других актов гражданского состояния, заявил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Теперь всю информацию, скажем, о новорожденных, будут получать территориальные органы Федеральной миграционной службы, Пенсионный фонд, ФОМС», — предложил он в ходе заседания правительства..

Медведев заявил, что в этой связи правительство РФ планирует одобрить внесение изменений в закон об актах гражданского состояния. Документ расширяет перечень госорганов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации.

Накануне в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что по итогам 2012 года, вопреки ожиданиям, смертность в России превысила рождаемость.





