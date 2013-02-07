Чулпан Хаматова: Дорогой уважаемый президент, давайте сделаем исключение

Известная российская актриса Чулпан Хаматова обратилась к Владимиру Путину с просьбой сделать исключение из "закона Димы Яковлева" и разрешить уехать тем детям, кто уже увидел будущих мам.



Проблему усыновления деятели культуры обсуждали сегодня на круглом столе в Москве.

"Я не знаю, кого просить, но давайте сделаем исключение? Давайте эти мамы, которые три года собирают документы и которых ждут уже дети, смогут их забрать. Дорогой уважаемый президент, дорогое уважаемое общество, давайте сделаем маленькое исключение. У нас такая большая страна, и мы часто промахиваем конкретные человеческие судьбы. Давайте один раз не промахнем", - сказала Ч. Хаматова, сообщает телеканал "МИР".

"Есть вещи, которые невозможно даже обсуждать. Эта ситуация, когда ребенок уже ждет свою маму, которая должна приехать и забрать его, и не дожидается. Ведь когда он вырастет, он будет ненавидеть свою страну за это", - убеждена актриса.

С ней согласны и другие участники круглого стола. "Есть усыновители, которые до 31 декабря прошли все суды, им разрешили уехать в Америку. Но есть те семьи, которые не прошли до декабря все процедуры, но они уже знают своих детей. Пожалуйста, отпустите их, ради бога!" - обратилась к российскому руководству актриса Лия Ахеджакова.

В мероприятии также приняли участие американские женщины - будущие усыновители. "Мы с мужем три года были в процессе усыновления, в ноябре мы встретились с нашим мальчиком. Мы полюбили его и уже начали представлять наше будущее. У нас была неделя, которую мы провели с ним. Мысль о том, что мы не увидим нашего сына больше никогда, - это кошмар. Мы обращаемся к господину Путину: позвольте всем семьям, которые уже встретились с детьми, их усыновить", - заявила одна из потенциальных мам.



