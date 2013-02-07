Собянин: В Москве две госуслуги в строительстве переведены в электронный вид

В Москве государственная экспертиза проектной документации и выдача разрешения на строительство переведены в электронный вид, сообщил на заседании столичного правительства градоначальник Сергей Собянин.

Как отметил Мэр Москвы, за последние годы объём капитальных инвестиций увеличился на 25% и приблизился к докризисному уровню, поэтому постепенный перевод госуслуг в электронный вид необходим.

По словам руководителя московского Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, перевод данных услуг в электронный вид позволит заявителю сэкономить время, сократить количество предоставляемых документов и получать услуги через интернет в любой момент.

"Бизнес получит возможность удалённо, из любой точки где удобно заявить об этой услуге, отследить её выполнение удалённо и также удалённо получить заключение", - отметил Сергей Лёвкин, сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что это поможет снизить коррупционные риски и обеспечить более полный контроль выносимых решений. Для органов исполнительной власти перевод госуслуг в электронный вид исключит риски представления изменённой проектной документации на последующих этапах строительства и обеспечит возможность поступления проектной документации в городскую информационную систему органов исполнительной власти.



Как сообщил глава Департамента градостроительной политики, чтобы получить государственную экспертизу проектной документации или разрешение на строительство, заявитель может использовать портал госуслуг либо обратиться в службу одного окна органов исполнительной власти.

Для получения услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить интерактивную форму заявления.

Для работы на портале юридические лица могут использовать ранее полученные ими электронные цифровые подписи.

Мэр Москвы поручил проследить, чтобы большее количество заявлений было переведено в электронный вид, с тем чтобы можно было отслеживать механизм работы данных услуг.