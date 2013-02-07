ЮНИСЕФ: ежедневно около 19 тысяч детей умирают от излечимых заболеваний

На этой неделе в Нью-Йорке проходит первая очередная сессия Исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Ее участники подводят итоги достижений последнего десятилетия в области защиты детей и обсуждают план действий на 2014–2017 годы.

Они отмечают рост благополучия детей в мире, но выражают обеспокоенность тем, что, несмотря на достигнутые успехи, во многих странах наблюдается рост неравенства.

"Наступивший новый год напоминает нам, что до истечения крайнего срока достижения Целей развития тысячелетия к 2015 году осталось 1000 дней. Мы добились значительного прогресса. Сегодня больше детей выживают и живут благополучно. Сужен разрыв между мальчиками и девочками в области доступа к образованию. Всё больше детей имеют доступ к чистой питьевой воде и санитарии", - заявил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк на открытии сессии, передает Центр новостей ООН.

Согласно данным ЮНИСЕФ, представленным Исполнительному совету, показатели смертности среди детей в возрасте до пяти лет значительно снизились -с 10,5 миллиона в 2004 году до 6,9 миллиона в 2011 году.

Возможности лечения детей, живущих с ВИЧ, увеличились более чем на 500%, а показатели инфицирования вирусом среди лиц в возрасте 15–24 лет снизились с 0,7% и 0,4% в 2005 году до соответственно 0,6% и 0,3% в 2011 году.

В 2010 году в мире была решена задача по обеспечению населения питьевой водой.

Все больше девочек и мальчиков получают возможность учиться в начальной школе. Показатели охвата начальным образованием увеличились с 86 % в 2004 году до 91% в 2010 году.

"События и процессы недавнего времени позволяют реально рассчитывать на то, что положение детей во всем мире будет улучшаться более быстрыми темпами", - говорится в докладе.

Вместе с тем его авторы обращают внимание на то, что до сих пор порядка 19 тысяч детей ежедневно умирают от заболеваний, которые, в основном, поддаются профилактике.

Миллионам детей в нестабильных государствах и в районах военных конфликтов на разных континентах угрожает опасность.

Дети по-прежнему страдают от нищеты, недостаточного питания, жестокого обращения, социальной маргинализации и вынужденных переселений.