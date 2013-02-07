Рязанский Россельхознадзор поменял условия на закупку нового Audi A6 Quattro

Стоимость закупки авто для Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям через открытый аукцион снизился с 2,9 до 1,5 млн рублей из-за огласки ситуации в СМИ. О чем сообщил «АН-онлайн» глава ведомства Олег Наумов.

После огласки соотношения цена-качество потребовавшихся региональному Россельхознадхору седана Audi A6 Quattro в прессе, вышестоящее руководство порекомендовало ведомству снизить цену и запросы. О. Наумов сообщил «АН-онлайн», что, в принципе, первоначальная цена была обоснована, а комплектация автомобиля включала в себя все необходимое. «Если стоимость автомобиля превышает миллион - это привлекает внимание прессы. Наверное, журналистам больше не о чем писать», - посетовал на происходящее он.

После изменения условий тендера стоимость закупки нового автомобиля через открытый аукцион, который состоится 18 февраля, снижена до 1,5 млн рублей. Кроме того, существенно изменилась и требуемая комплектация авто. что сразу отразилось и на комплектации. К примеру, в заявке больше не значатся иммобилайзер, круиз-контроль, светодиодные фары, камера заднего вида, спортивные передние сиденья, электрическая регулировка передних сидений, декоративные вставки из дерева. А также другие характеристики вроде информационной системы с цветным дисплеем и функцией контроля усталости водителя. Срок поставки заказа, также перенесен. Теперь авто прибудут к заказчику не в конце весны 2013 года, а в конце зимы.

Первоначально Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям объявил конкурс на покупку седана Audi A6 Quattro стоимостью 2 млн 990 тыс. рублей. После чего об этом написали не только региональные СМИ, но и ряд федеральных, включая РИА «Новости». Пресса особо обратила внимание на требования, предъявляемые к авто.