Расширение прав уязвимых слоёв населения - решение проблемы бедности

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне начала работу десятидневная сессия Комиссии социального развития. Главный вопрос повестки дня - обеспечение беднейших и самых уязвимых слоев населения средствами борьбы с нищетой.

"Расширение возможностей имеет решающее значение для искоренения нищеты и для развития",- заявил заместитель Генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам У Хунбо, выступая на открытии сессии. Он добавил, что любое долгосрочное решение проблемы бедности должно начинаться c предоставления возможности людям участвовать в социальной, экономической и политической жизни.

Сессия продлится до 15 февраля.

Комиссия социального развития является органом Экономического и Социального Совета ООН. Она состоит из 46 государств — членов ООН, избираемых на основе ротации. В настоящее время среди ее членов от группы восточноевропейских государств - Беларусь, Россия и Украина. Председателем комиссии является Гьяна Чандру Ачарью из Непала.

Согласно докладу Генерального секретаря ООН, направленному на рассмотрение участников Комиссии, сегодня почти 80% населения не имеют надлежащего доступа к социальной защите. В докладе отмечается, что к 2015 году по-прежнему будет насчитываться 1 миллиард людей, живущих в условиях крайней бедности.

К концу 2011 года 200 миллионов человек трудоспособного возраста были безработными.

"Это не просто статистика, эти цифры говорят о тяжёлой жизни обездоленных, о потере средств к существованию и упущенных возможностях", - заявил У Хунбо.

В рамках сессии состоится около 30 параллельных мероприятий с участием гражданского сообщества.