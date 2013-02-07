Департамент транспорта Москвы представил в ОП меры по реформированию рынка такси

Первое заседание рабочей группы по таксомоторным перевозкам в Москве прошло накануне на базе Общественной палаты России при поддержке столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ходе встречи замглавы Департамента Дмитрий Пронин обсудил тему реформы рынка такси Москвы с представителями таксомоторных компаний, профсоюзов таксистов и других некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Участники слушаний обсудили необходимость мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, создание преференций для легальных такси и регулирование рынка таксомоторных услуг, включая введение требований к водителям и автомобилям. На слушаниях также были озвучены предложения по созданию специальной комиссии по борьбе с частными перевозчиками и "горячей линии" для передачи сведений о нелегальных перевозчиках.

"Мы находимся в самом начале пути создания эффективной системы таксомоторных услуг в Москве. В центре этой реформы - пассажиры, для обеспечения безопасности и удобства которых необходима длительная совместная работа всех участников рынка. Будущее за легальным такси - узнаваемым, работающим по единым тарифам и имеющим значительные преимущества перед незаконными перевозчиками", - отметил Дмитрий Пронин.

Д.Пронин также рассказал, что с 1 августа планируется введение в действие закона о едином виде московского такси, и с этого времени получить новое разрешение на перевозки сможет только "жёлтое такси", отвечающее всем новым требованиям к таксомоторным компаниям. Ожидается, что реформа приведёт к увеличению коротких поездок на такси и повышению безопасности и комфортности перевозок.

Для облегчения перехода на новые условия работы принимается ряд мер: государственное субсидирование замены части автопарка, приобретённой в лизинг, проведение переговоров с автопроизводителями о возможности "обратного выкупа" автомобиля и установление срока 1,5 года на адаптацию к новым требованиям.