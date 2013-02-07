В Москве запущены часы обратного отсчёта времени до начала Сочи-2014

В четверг в Москве состоялась церемония запуска часов обратного отсчёта времени до начала XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Часы высотой 6,16 м и весом 7,8 т установлены в центре столицы на Манежной площади.

Аналогичные часы установлены в административных центрах всех федеральных округов страны.

В церемонии Москве принял участие Сергей Собянин.

"Москва любит заниматься спортом, Москва умеет побеждать", - подчеркнул в выступлении столичный градоначальник, передает пресс-служба правительства Москвы.

По его словам, более 2 млн горожан занимаются зимними видами спорта, 17 тыс. детей занимаются зимними олимпийскими видами спорта в спортивных школах. Город активно участвовал в организации Олимпиады в Сочи и строительстве спортивных объектов.

В торжественной церемонии запуска часов также участвовали известные российские олимпийские и паралимпийские чемпионы, известные спортсмены.

Отметим, что в 2010 году в XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере приняли участие 179 российских спортсменов, в том числе 38 спортсменов-москвичей. В настоящее время в детских спортивных школах Москвы открыты 75 отделений по 18 зимним видам спорта, 16 из которых включены в программы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.