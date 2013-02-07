Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 6 апреля 20-го фигуранта "Болотного дела" Илью Гущина, задержанного накануне, сообщают пользователи русскоязычного сегмента Twitter из зала суда.

Журналисты также писали в Twitter, что в суде Гущин частично признал свою вину. Он сообщил, чо во время беспорядков на Болотной площади 6 мая схватил полицейского за шлем и пытался оттащить его от избиваемого демонстранта, однако старался не причинить ему боли и вреда.