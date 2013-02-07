Собянин уволил главу Молжаниновского района Москвы в связи с утратой доверия
7 февраля 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Глава Молжаниновского района Москвы отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Такое распоряжение подписал в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Анатолий Горянский не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.
Об этом сообщил РИА Новости источник в городской администрации.
"АН" писали, что ранее с такой же формулировкой был уволен глава управы Северное Медведково Михаил Михайлов. Его подозревают в получении крупной взятки.
Анатолий Горянский руководил Молжаниновским районом с февраля прошлого года.