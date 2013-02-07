Собянин уволил главу Молжаниновского района Москвы в связи с утратой доверия

Глава Молжаниновского района Москвы отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Такое распоряжение подписал в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Анатолий Горянский не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.

Об этом сообщил РИА Новости источник в городской администрации.



"АН" писали, что ранее с такой же формулировкой был уволен глава управы Северное Медведково Михаил Михайлов. Его подозревают в получении крупной взятки.



Анатолий Горянский руководил Молжаниновским районом с февраля прошлого года.