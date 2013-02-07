Игнатенко встречали представители правоохранительных органов

Ключевой фигурант так называемого "игорного дела", бывший первый зампрокурор Московской области Александр Игнатенко экстрадирован в Россию из Польши и доставлен в московский аэропорт "Шереметьево".

Далее он будет помещен в СИЗО "Матросская тишина". Как ожидается, в ближайшее время Игнатенко доставят на допрос в Следственный комитет.

Ранее «АН» сообщали, что вчера Игнатенко покинул тюрьму в польском городе Тыхы.



Громкий скандал, в котором оказались замешаны высокопоставленные сотрудники региональной прокуратуры, разразился два года назад, после чего Игнатенко поспешил скрыться за границей. Его задержали по линии Интерпола в Польше. На то, чтобы принять решение об экстрадиции, у местных властей ушел почти год.