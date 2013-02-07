ГИБДД Волгограда требует закрыть для проезда несколько основных магистралей

Волгоградская ГИБДД изучила состояние улично-дорожной сети и требует закрыть движение транспорта на основных магистралях города. Об этом «АН-онлайн» сообщили в ГИБДД УМВД России по Волгограду.

Тем, что Волгоград в «топе» городов с наихудшими дорогами, жителей города-героя не удивишь. А сегодня это подтвердили еще и результаты обследования состояния улично-дорожной сети волгоградским ГИБДД Представитель дорожной инспекции Волгограда рассказал, что в результате проверки выяснилось, что требуется закрыть 3-й Продольной магистрали, улиц 64-й Армии, Кирова, Землячки, Хорошева, Ангарская. А это не переулки и второстепенные проезды, а полноценные магистрали с интенсивным движением.

Как сообщили «АН-онлайн» в ГИБДД УМВД России по Волгограду, на проезжей части указанных автодорог «выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия». Наличие подобных повреждений создает реальную угрозу безопасности дорожного движения. По данным ведомства, несмотря на принимаемые органами ГИБДД меры административного воздействия, нарушения не устраняются уже давно, аварийно-опасные участи не ограждаются и не обозначаются соответствующими дорожными знаками.

Еще в 2011 году портал Superjob.ru назвал Волгоград городом с наихудшими дорогами. Тогда специалисты опросили 4800 респондентов из всех округов страны и выяснили, что только 1% россиян довольны дорогами в своем регионе. В отличие от других городов, где мнения жителей разделились, жители Волгоградской области оказались на редкость единодушны. 79% жителей Волгограда тогда признали свои дороги наихудшими, 19% жителей города назвали региональные трассы неудовлетворительными, только 2% – хорошими. При этом оценку «отлично» не поставил ни один респондент.

Вот лишь некоторые комментарии, приведенные агентством: «В Волгоградской области спокойно передвигаться можно только на танке», «Все гости города говорят, что, видимо, после Сталинградской битвы у нас дороги не ремонтировались». Судя по «убийственным» выводам волгоградского ГИБДД, ситуация с тех пор только усугубилась.