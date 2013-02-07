Комиссия Федеральной антимонопольной службы России прекратила дело в отношении ЗАО "СТС" и ООО "Телевизионная станция "Мир", связанного с прерыванием рекламой трансляции мультипликационных фильмов.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба ФАС.

"Ранее Новосибирское УФАС России на основании обращения телезрителя провело проверку выхода рекламы в эфире телеканала «МИР/СТС» в феврале 2012 года в г. Новосибирске и выявило признаки нарушения части 7 статьи 14 ФЗ «О рекламе»", - гоорится в сообщении.

Антимонопольщики провели проверку и убедились, что на самом деле во время трансляций на канале МИР/СТС полнометражных мультиков, ЗАО "СТС" пускает в эфир рекламу.

ФАС провела необходимые действия и после длительной переписки с министерствами и ведомствами "рекламную лавочку" узаконили, поскольку мультики "Дорога в Эльдорадо", "Би. Муви. Медовый заговор", "Побег из курятника", "Вэлиант", "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Корпорация монстров" - анимационные фильмы, предназначенные "для семейного просмотра". Такое заключение дал Роскомнадзор.

В действующем законе есть запрет на прерывание рекламой детских программ, но не передач и фильмов для семейного просмотра.