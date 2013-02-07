Вице-президент Олимпийского комитета будет уволен со всех постов ВИДЕО

Ахмед Билалов покинет должности вице-президента Олимпийского комитета России и президента ОАО «Курорты Северного Кавказа», который накануне подвергся критике Владимиром Путиным.

«Он еще не уволен, но необходимые поручения даны, чтобы он был освобожден от обеих должностей», – сообщил в четверг на пресс-конференции вице-премьер Дмитрий Козак.



Глава государства, инспектировавший вчера строительство олимпийских объектов в Сочи, во время посещения комплекса трамплинов «Русские горки» выяснил, что эта стройка должна была быть закончена еще летом 2011 года. «То есть прошел уже июнь 2012 года и сейчас у нас февраль 2013-го», – уточнил Путин, поинтересовавшись, что стало причиной такой задержки. «Предыдущий исполнитель «Красная поляна» затянул сроки», – пояснил Козак. В ответ на это президент поинтересовался, кто возглавлял данную компанию, а узнав, что Билалов, поинтересовался, чем сейчас занимается этот «товарищ». «Это он у вас вице-президент? И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой? И так стаскивает ее по срокам?» – возмутился глава государства, и решил выяснить, насколько подорожало строительство объекта. В ответ Козак доложил, что изначально предполагалось, что комплекс будет стоить 1,2 млрд рублей, однако теперь его стоимость выросла до 8 млрд, которые, тут же заверил он, ныне занимающийся строительством Сбербанк покроет из личных средств.



«Молодцы. Хорошо работаете. Пойдем дальше», сказал Путин.

Билалов, комментируя произошедшее, заявил , что не слышал о критике Путина.



