Счетная палата выявила финансовые нарушения в сфере нацобороны
7 февраля 2013, 15:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Многомиллиардные нарушения выявила Счетная палата Российской федерации в расходовании средств, направленных на национальную безопасность. Основные претензии контролеров к исполнению государственных заказов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Виктора Заварзина, по итогам проверки за 2012 год ревизоры нашли нарушения в использовании бюджетных средств на сумму в 117,5 млрд рублей.
В частности, нецелевое и неэффективное использование бюджета составило 10,6 миллиона рублей и 23 миллиарда 173 миллиона рублей соответственно. При этом возмещено в бюджет было 114 миллионов рублей.
По словам Заварзина, значительная часть нарушений в сумме 70 миллиардов 350 миллионов рублей стала следствием превышения денежных обязательств по заключенным госконтрактам над утвержденными лимитами.