Счетная палата выявила финансовые нарушения в сфере нацобороны

Многомиллиардные нарушения выявила Счетная палата Российской федерации в расходовании средств, направленных на национальную безопасность. Основные претензии контролеров к исполнению государственных заказов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Виктора Заварзина, по итогам проверки за 2012 год ревизоры нашли нарушения в использовании бюджетных средств на сумму в 117,5 млрд рублей.

В частности, нецелевое и неэффективное использование бюджета составило 10,6 миллиона рублей и 23 миллиарда 173 миллиона рублей соответственно. При этом возмещено в бюджет было 114 миллионов рублей.

По словам Заварзина, значительная часть нарушений в сумме 70 миллиардов 350 миллионов рублей стала следствием превышения денежных обязательств по заключенным госконтрактам над утвержденными лимитами.