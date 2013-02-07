Депутат Государственной думы РФ и лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева выступила с жесткой критикой закона о Росфинагенстве. По ее мнению принятие данного закона во втором чтении депутатами Госдумы нарушит Конституцию РФ.

«Мы против передачи средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния под управление ОАО «Российское финансовое агентство» (Росфинагентство). По сути это приватизация государственной казны. Я всегда выступала против стабилизационного фонда, поскольку средства налогоплательщиков уходят в экономику других государств», - пояснила Дмитриева.

По ее словам «эсеры» будут активно информировать население страны, и устраивать одиночные пикеты со сбором подписей против принятия данного закона. В Петербурге такая акция состоится уже в воскресенье.

Напомним, что 25 января 2013 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной финансовой организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации». По сути, речь идет о передачи средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния коммерческой структуре, которая должна управлять средствами двух данных фондов, а также российским государственным долгом.

Тем не менее, накануне петербургский парламент отклонил предложенный фракцией «Справедливая Россия» проект обращения Законодательного собрания Санкт-Петербурга к депутатам Государственной думы РФ. Согласно тексту обращения, создание «Росфинагентства» в форме открытого акционерного общества может привести к приватизации средств фондов и «разбалансированности всей бюджетной системы Российской Федерации». По мнению лидера фракции «Яблоко», Григория Явлинского, ничего подобного не случится: «Предлагается создать открытое акционерное общество со 100-процентной собственностью государства. ОАО - наиболее прозрачная форма юридического лица по сравнению с другими. Сегодня эти резервы хранятся на валютных счетах Центрального банка России, там же, где и золотовалютные резервы страны», - рассказал депутат.

В том, что деньги фондов должны работать Дмитриева не отрицает, но не таким образом.

«Если вдруг этот законопроект будет принят, мы его намерены оспаривать в Конституционном суде, поскольку он нарушает Конституцию РФ», - заявила Дмитриева.