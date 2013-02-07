Дело о "коротких номерах" в отношении операторов "большой тройки" прекращено. Компании МТС и "Вымпелком" устранили нарушения. Никаких санкций к мобильным операторам применено не будет, поскольку претензии были ликвидированы в срок, отмечает Федеральная антимонопольная служба.

Об этом четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС. Дело о "коротких номерах" ранее возбуждалось также в отношении компании "Мегафон", однако его прекратили, поскольку нарушений не было выявлено.



"АН" писали, что на операторов большой тройки антимонопольщикам пожаловались абоненты. Они сообщали, что при оказании информационно-справочных и развлекательных услуг с коротких номеров контент-провайдеров с лицевых счетов мобильных телефонов списывались деньги.