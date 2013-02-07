В Крыму обнаружили редчайших птиц с древнего моря

В автономии орнитологи обнаружили чрезвычайно редких для территории Украины птиц - савок.

Об этом сообщает Рескомприроды Крыма.

По информации Украинского общества охраны птиц, савка – это глобально уязвимый вид птиц. Эксперты зарегистрировали 30 особей этого вида на озере Ярылгач в Западном Крыму во время международных синхронных учетов гусеподобных, проходивших в минувшие выходные на юге Украины, в Болгарии и Румынии.

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