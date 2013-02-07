Увеличение религиозных организаций в Татарстане насторожило Минюст

Татарстан лидирует по количеству религиозных организаций в ПФО, что вызвало беспокойство Минюста РФ по республике. Такая информация прозвучала в ходе итоговой коллегии Управления Минюста РФ по РТ, которая прошла накануне в Казани.

Федеральные власти уже заинтересовались ситуацией в Татарстане, где зарегистрировано 1594 религиозных организаций. Кое-где их количество превышает число поселений в составе районов. В Кукморском районе, к примеру, на 30 поселений – 65 организаций, а в Арском районе на 17 поселений зарегистрировано 88 мусульманских организаций.

Кроме того, в настоящее время через Росфинмониторинг идет проверка на предмет финансирования терроризма, так как 26 НКО в Татарстане получили в минувшем году иностранное финансирование на сумму 65 млн рублей.