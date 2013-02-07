Самарцы будут требовать возврата местного времени

«11 февраля в Самаре пройдет митинг за возврат в регионе местного, «самарского» времени»,- сообщил корреспонденту «АН-онлайн» лидер общественного движения «За самарское время», депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев. В митинге примут участие члены Самарского Союза избирателей и местного отделения партии «Яблоко».



Решение о митинге возникло после сообщения о возврате в России с 2013 года «зимнего» времени. В случае введения «зимнего» времени, световой день в Самарском регионе сократится на один час. До 2011 года на территории Самарской области действовал местный, самарский часовой пояс, на один час опережающий московский. Тогда проблем с недостатком светового дня самарцы не испытывали.

За минувшие два года горожане часто стали жаловаться на перерасход электроэнергии, вызванный частым использованием осветительных ламп в условиях короткого светового дня.