Российские депутаты призвали французских не экспортировать некоторые «ценности»

В Париже завершило свою работу 17-е заседание Большой межпарламентской франко-российской комиссии. Несмотря на неоднозначные инициативы французских парламентариев, обсуждающих в этот момент скандальный законопроект позволяющий бракосочетание и усыновление детей парами одного пола, его результаты оказались весьма продуктивными.

Поспособствовал этому, и значительно, обновленный состав. От французской стороны комиссию в этот раз возглавила депутат из Бретани Шанталь Гитте. В составе же российской делегации приятным открытием для французких парламентариев стал Предстедатель Комитета Государственной Думы по международной политике Алексей Пушков. Помимо прекрасного французского языка, к чему французы весьма восприиимчивы, представитель российского парламента проявил по истине дипломатический талант, найдя в столь деликатный момент российско-французских отношений понятные, адекватные выражения, не уступив при этом своих позиций.

Отвечая на традиционные обвинения бывшего депутата Европарламента, нынешнего депутата Национальной Ассамблеи, Даниель Оруа, включающие претензии по «делу Магнитского», «Poussy Riot», права гомосексуалов и др. Пушков затронул проблему более глобального плана, связанную с попытками «экспорта» в Россию чуждых ей «ценностей». Депутат подчеркнул, что причина заключается не в том, что в России «нет ценностей» или же в Европе «ценности ложные». Причина в том, что на текущий момент они у нас разные. Россия не навязыает Европе и Франции своих «ценностей», не требует от Европы по этому поводу отчета. И если в некоторых странах Европы брак однополых пар стал возможен, попытки перенести этот опыт в Россиию беполезны. В России это не будет работать.

Учитывая же что между Россией и Европой на сегодня существут много других направлений сотрудничества, то мы можем работать, подчеркнул депутат, в области различных связей, но не этих.

Более подробный ответ на претензии Даниела Оруа дал Вячеслав Никонов, остановившись на основных делах, упомянутых депутатом и значительно дополнив их недостающими подробностями. Информация о групповом сексе в зоологическом саду, организованном «Poussy Riot» до событий в храме Христа Спасителя и другие факты, не публиковавшиеся на страницах европейских медиа, позволили французском депутату признаться в том, что продолжение подобного общения весьма необходимо.

В рамках работы Комиссии были также определены некоторые направления в дальнейшей работе, а в отдельных случаях найдены почти готовые решения. Так, в направлении работы по отмене виз между Россией и Европой было намечено, для начала, применить к российской молодежи и студентам те же принципы, которые на сегодня у Франции существуют в обмене студентами с Германией.

В области экономических связей по просьбе присутсвующего на заседании Посла Франции в России Жана де Глиниасти был вписан в ближайшую повестку дня вопрос о необходимости создания между Россией и Францией отдельной комиссии, работающе в области экономики и финансов.

Депутаты остались довольны результатами. Но как отметила по окончании работы комиссии Шанталь Гиттэ, очевидно было и то, что для более эффективной работы необходимо проводить заседания чаще одного раза в год.