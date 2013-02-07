Навальный считает, что Ашуркова после обыска повезут на допрос

Через полчаса после начала обыска у исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова оппозиционер Алексей Навальный сделал вывод, что «это часа на три минимум». О чем написал в «Твиттере».

А. Навальный предположил, что после обыска следователи увезут В. Ашуркова на допрос с СКР.

Позднее известный разоблачитель А. Навальный сообщил со ссылкой адвоката В. Ашуркова, Вадима Кобзева, что у исполнительного директора навальновского Фонда дома нашли рупии и драхмы, оставшиеся после турпоездок. «Всё тщательно пересчитывают», - пишет А. Навальный. Кроме того, адвокат сообщил, что у обыскиваемого изымают всё технику без включения и осмотра, несмотря на ходатайство об этом.

В. Ашурков также является члена бюджетной комиссии КС оппозиции. «Следствие только что обнаружило у Ашуркова конверт с деньгами КС. А Яшин только вчера свои пять тыщ сдал. Теперь достанутся Бастрыкину», - написал в ходе обыска А. Навальный, уже уехавший с места событий.