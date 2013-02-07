Студент на Porsche Cayenne без прав гоняет по Москве, грубо нарушая ПДД (ВИДЕО)

В Интернете размещен видеоролик, на котором запечатлен автомобиль Porsche Cayenne Turbo на дорогах Москвы. Водитель грубо нарушает ПДД: выезжает на встречную полосу, играет в "шашки" на дороге, проезжает на красный свет, игнорирует требование инспектора ДПС остановиться.

Блогеры определили, что водитель Porsche Cayenne Turbo - 21-летний студент Московского социально-экономического института Николай Мустафин. Студент даже не имеет водительского удостоверения. Но он гордится этим фактом: "У меня не было прав и не будет в этой стране, т. к. с открытием прав откроется и ряд проблем! В начале года чуть было B не купил, очень бы жалел, обдумал и больше тему открытия не рассматриваю", – писал Мустафин (его ник в Интернете — Black Devil) в одной из социальных сетей.

Видео этого автора появлялось в Сети и ранее. В 2010 году запечатлена поездка студента на мотоцикле по Варшавскому шоссе.