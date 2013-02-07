Кто проталкивает закон о приватизации рек и озёр?

Вновь резко обострилась борьба вокруг законопроекта «О любительском рыболовстве». 31 декабря 2012 года Правительство внесло в Думу законопроект, в который включено все то, что впервые в истории России вызвало массовые митинги рыболовов-любителей. Союз Рыболовов в своем заявлении выступил против этого законопроекта.

Правительство в лице Минсельхоза вроде как решило выслушать мнение рыболовов и пригласило представителей Союза на соответствующее совещание. Рыболовы еще раз высказали свое категорическое неприятие проекта, так как под видом развития любительской рыбалки он фактически санкционирует начало приватизации природных водоемов России. Рыболовы отмечают, что это закон не о рыбалке, а о раздаче рек и озер в частные руки, что уже коснулось не только рыболовов, но и всех граждан, любящих отдыхать у воды и на воде. Просто рыболовы, как люди активные, первыми начали протестовать. Участки рек, озер и водохранилищ стали по-тихому раздавать с 2008 года, новые хозяева рек и озер начали требовать с рыболовов плату за рыбалку, а если они не платили, то государственные органы штрафовали таких рыболовов на 1000 руб.



Инициаторам этой фактической приватизации природных водоемов необходимо было как-то законодательно закрепить такое положение и сначала они протолкнули соответствующую поправку в Закон «О рыболовстве и сохранении водно-биологических ресурсов», а когда рыболовы резко выступили против этой поправки, решили то же самое закрепить в специальном федеральном законе, который и внесен теперь на рассмотрение Думы. То, что законодатели из Минсельхоза и Росрыболовства обещают раздать в частные руки «всего 10% водного фонда региона» никого не может обмануть. Все понимают, что это только начало массовой приватизации рек и озер России.



Увидев, что с Союзом Рыболовов не договоришься, Минсельхоз начал искать поддержки у другой общественной организации – фонда «Русский Лосось», в попечительском совете которого можно видеть руководителя центра общественных связей «Росрыболовства» Александра Савельева. Этот фонд, естественно, сразу заявил, что законопроект «в максимальной степени обеспечивает баланс интересов всех участников любительского рыболовства – рыбаков-любителей и их общественных организаций, бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов управления» На самом деле проект обеспечивает бизнес-интересы членов и партнеров фонда, а также рыболовных чиновников в ущерб интересам рыболовов-любителей.



Следующим шагом Минсельхоза по сбору аргументов в пользу законопроекта стала встреча в Комитете по экономической политике Совета Федерации. Заместитель Министра сельского хозяйства Игорь Манылов сказал членам комитета, что «проект закона разрабатывался при активном участии рыбаков-любителей, прошел общественные слушания». Да рыболовы активно участвовали в обсуждении законопроекта, но никогда не одобряли его, а постоянно выступали против. Так и не узнав, что думают рыболовы на самом деле, Комитет по экономической политики Совета Федерации единогласно проголосовал в поддержку законопроекта, и замминистра повез этот отзыв в Думу, а в газетах появился заголовок «Сенаторы одобрили рыбалку по закону», то есть мнение нескольких лишенных точной информации сенаторов было выдано за мнение всего Совета Федерации.



Однако в Госдуме есть и другой взгляд на законопроект. Депутат Госдумы от Астраханской области, член Комитета по природным ресурсам и природопользованию Леонид Огуль заявил газете «Взгляд», что в целом внесенный в конце декабря правительством в Госдуму законопроект о любительской рыбалке фактически не отличается от документа, который вывел в 2011 году рыбаков на массовые акции протеста. «Поэтому нам нужно достучаться до Минсельхоза, чтобы министерство обратило внимание на этот федеральный закон» – считает депутат.



Пока депутат стучится в Минсельхоз, рыболовы России шлют письма протеста Президенту, Председателю Правительства и в Думу. И это уже заметили в Общероссийском Народном Фронте. Руководитель оргкомитета по проведению съезда ОНФ Андрей Бочаров сказал газете «Ведомости»: «Встречаясь с людьми, участвующими в создании региональных оргкомитетов фронта, мы увидели обеспокоенность, этот закон очень волнует граждан — почти в каждом регионе к нам по этому поводу обращались любители рыбалки… Год назад лидер страны и ОНФ Владимир Путин заявил, что «рыбалка будет свободной и бесплатной»— надо обеспечить выполнение поставленной им задачи, отметил Бочаров.