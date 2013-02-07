Удальцов подал заявление по Развожаеву в Администрацию президента (ВИДЕО)

В 13:00 – на месте сбора активистов оппозиции для подачи заявления об этапировании Леонида Развожаева в Москву был десяток журналистов и автозаки. Первым к Администрации президента приехал лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Удальцов заявил, что акция проводится по просьбе адвокатов Л. Развожаева и его самого, так как находящийся в Иркутске оппозиционер боится за свою жизнь. «По мнению Развожаева, его незаконно держат в СИЗО с плохой репутацией», - подчеркнул С. Удальцов. По данным лидера левых, Л. Развожаев жалуется также, что ему угрожают завести на него новые уголовные дела, в том числе об убийстве в начале 90х.

Петицию подали всего несколько человек. Их пускали по четыре человека в здание администрации. Остальные известные оппозиционеры мероприятие не посетили.

В группе в Facebook, где была анонсирована эта акция, свое желание подать заявление о перемещении Л. Развожаева из иркутского СИЗО в столицу, подтвердили 70 человек.