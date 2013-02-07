В центре Ростова-на-Дону установили «олимпийские» часы

Ровно за год до начала Олимпиады в Сочи на Дону сегодня торжественно запустили часы обратного отсчёта времени. Теперь ростовчане и гости города знают точно, сколько времени осталось до начала ближайших зимних Олимпийских игр. Аналогичные хронометры установлены ещё в восьми российских городах: во всех административных центрах Федеральных округов – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Пятигорске, и непосредственно, в самом Сочи.

Часы обратного отсчёта до начала сочинской Олимпиады в Ростове-на-Дону установили в самом центре города – между административными зданиями аппарата полпреда президента РФ в ЮФО и правительства области. Вначале с приветственными словами выступили заместитель губернатора Игорь Гуськов и несколько известных представителей донского спорта.

Точно в 11.00 состоялся торжественный запуск часов, на которых начался обратный отсчёт времени до момента официального открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Вся конструкция часов высотой и длиной четыре метра весит три с половиной тонны, и занимает площадь почти в восемь квадратных метров. Если точнее: высота - 4,15 м, ширина - 2,26 м, длина - 4,41 м, вес - 3,5 тонны, площадь - 7,99 кв. м.