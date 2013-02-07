Медведев: возвращать зимнее время нецелесообразно

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства в самом начале ответил на вопрос депутатов о возвращении зимнего времени. По словам Медведева, правительство считает очередную корректировку времени и перевод стрелок нецелесообразным.

Глава правительства напомнил, что решение о переходе на зимнее время было принято в 2011 году, после того, как проводилось тщательное изучение его возможных последствий для людей, для регионов, для экономики. Медведев привел результаты мониторингов, которые проводились несколько раз: в настоящий момент число сторонников летнего времени, тех, кто хотел бы вернуться к прежнему порядку перевода стрелок часов два раза в год и желающих зафиксировать зимнее время на постоянной основе – примерно одинаково. Премьер подчеркнул, что опросы доказали - однозначных подходов нет, и именно поэтому правительство считает очередную корректировку в текущий период нецелесообразной.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о возврате летнего времени. Позже пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова попросила подождать официального заявления.

Перевести часы Россию просили представители МОК в связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи.