В Петербурге запустили Олимпийский таймер

В Петербурге дан старт обратному отсчету Олимпиады в Сочи-2014. Ровно за год до начала домашних Игр, на Малой Конюшенной улице в центре города губернатор Георгий Полтавченко и Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Винниченко на глазах олимпийских чемпионов разных лет и жителей Северной столицы торжественно сняли покров с часов обратного отсчета. Тут же под громкие аплодисменты собравшихся в небо взмыли гроздья воздушных шаров.

«Дорогие друзья, мы дожили до того дня, когда начался обратный отсчет времени до домашних Игр в Сочи. Я хочу поздравить всех жителей Петербурга и поприветствовать олимпийцев, которые здесь присутствуют, и пожелать им в оставшийся год набрать хорошую спортивную форму, чтобы продемонстрировать в Сочи величие России. А я уверен, что так и будет», - заявил Винниченко.

Георгий Полтавченко напомнил горожанам о славных традициях Петербурга и его спортивных достижениях. «Наш город подарил всему миру 120 олимпийских чемпионов. И именно в Петербурге в 1911 году был создан первый Олимпийский комитет России. И первый олимпийский чемпион по фигурному катанию (Николай Панин, прим «АН-онлайн) - тоже из Петербурга. Уверен, что и сегодня мы способны завоевать самые высокие награды в различных видах спорта», - заключил губернатор

Полтавченко подчеркнул, что в Северной столице на сегодняшний день 30 местных спортсменов рассматриваются в Олимпийскую сборную страны. «Надеюсь, что все они будут включены в нее», - с надеждой произнес губернатор.

«Привет, ребята, - стараясь перекричать толпу, выкрикнула олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. - Для каждого спортсмена имеет большое значение тот факт, что Олимпийские игры пройдут в нашей стране. Я даже немного завидую тем атлетам, которые будут выступать в Сочи».

Напомним, что впервые в истории олимпийского движения жители сразу всех федеральных округов смогут присоединиться ко Всемирному обратному отсчету дней до зимних Игр в Сочи. Сегодня подобные таймеры заработали в семи городах нашей страны: – Москве, Нижнем Новгороде, Ростове–на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске.