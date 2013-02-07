В Москве противогололедные реагенты прошли все экспертизы

В столичном департамента ЖКХ и благоустройства заявили, что все применяемые в Москве противогололедные реагенты прошли государственную экологическую экспертизу и допущены к использованию.

В СМИ со ссылкой на экологов Межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог" и исследования факультета почвоведения МГУ ранее появилась информация, что реагенты, которыми посыпают улицы Москвы, являются радиоактивными веществами с периодом полураспада 1,3 миллиарда лет.

Москва — это не город для экспериментов. Представители департамента общались с сотрудниками факультета почвоведения МГУ, которые якобы проводили данное исследование. Ученые из МГУ не подтвердили факты, изложенные в материалах центра.

Депутат Мосгордумы, член комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов направил запросы в четыре инстанции: столичную прокуратуру, столичное управление Роспотребнадзор, городской департамент природопользования и охраны окружающей среды и департамент ЖКХ и благоустройства, передает РИА Новости. Вся информация должна проверяться.

Москвичи поднимают вопрос по обработке улиц реагентами после того, как приходит в негодность обувь,

портятся автомобильные шины. У животных после прогулок болят лапки. Экологи заявляют о вредном влиянии химических реагентов на окружающую среду.