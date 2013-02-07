В Москве противогололедные реагенты прошли все экспертизы
7 февраля 2013, 13:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В столичном департамента ЖКХ и благоустройства заявили, что все применяемые в Москве противогололедные реагенты прошли государственную экологическую экспертизу и допущены к использованию.
В СМИ со ссылкой на экологов Межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог" и исследования факультета почвоведения МГУ ранее появилась информация, что реагенты, которыми посыпают улицы Москвы, являются радиоактивными веществами с периодом полураспада 1,3 миллиарда лет.
Москва — это не город для экспериментов. Представители департамента общались с сотрудниками факультета почвоведения МГУ, которые якобы проводили данное исследование. Ученые из МГУ не подтвердили факты, изложенные в материалах центра.
Депутат Мосгордумы, член комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов направил запросы в четыре инстанции: столичную прокуратуру, столичное управление Роспотребнадзор, городской департамент природопользования и охраны окружающей среды и департамент ЖКХ и благоустройства, передает РИА Новости. Вся информация должна проверяться.
Москвичи поднимают вопрос по обработке улиц реагентами после того, как приходит в негодность обувь,
портятся автомобильные шины. У животных после прогулок болят лапки. Экологи заявляют о вредном влиянии химических реагентов на окружающую среду.