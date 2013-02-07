Силовики пришли с обыском к исполнительному директору Фонда Навального

Следователи из СКР пришли с обыском в квартиру исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией и члена бюджетной комиссии Координационного Совета Владимира Ашуркова. Он сообщил об этом в «Твиттере».

В. Ашурков отказывался впустить следователей до приезда адвокатов. Адвокат приехал через час после следователей. «Обыск по делу СПС!», - написал исполнительный директор Фонда Навального после того, как силовики зашли в квартиру.

Оппозиционер и известный разоблачитель Алексей Навальный тоже там. «Следователи интересуются «Будет ажиотаж? Нам надо подкрепление вызывать?», - написал он у себя «Твиттере».